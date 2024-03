Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Gallmannsweil, Lkr. Konstanz) Feuerwehreinsatz nach Scheunenbrand - nach erster Schätzung rund 70.000 Euro Schaden

Mühlingen-Gallmannsweil, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Scheunenbrand und einem größeren Einsatz der Feuerwehr ist es am Donnerstagnachmittag, kurz nach 14.45 Uhr, nahe dem Gartenweg in Gallmannsweil gekommen. Möglicherweise hat ein technischer Defekt an Komponenten einer PV-Anlage, welche in einem Bereich der in vier Feldern unterteilten sowie etwa 40 x 15 Meter großen, freistehenden und zu einer Seite geöffneten Scheune installiert waren, den Brand ausgelöst. Nach der Alarmierung rückten die Feuerwehrabteilungen Mühlingen und Stockach mit vier Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften zu dem Brand aus, der sich schnell zu einem Vollbrand der Scheune entwickelte. In der Scheune gelagertes und brennendes Stroh führte zu einer dichten Rauchentwicklung und erschwerte die eingeleiteten Löschmaßnahmen. Vorsorglich fuhr eine Rettungswagenbesatzung zur Brandstelle, musste jedoch nicht tätig werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Für Anwohner in Gallmannsweil bestand durch die Rauchentwicklung keine Gefahr. Nach erster Einschätzung entstand an der Scheune mindestens 70.000 Euro Sachschaden. Durch die Hitzeeinwirkung waren Teile des Scheunendaches mitsamt der installierten PV-Anlage eingestürzt. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit dem Auseinanderziehen des Strohs und dem Ablöschen von Glutnestern beschäftigt. Die Polizei Stockach übernahm die Ermittlungen zur genauen Brandursache. Diese dauern an.

