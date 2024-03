Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Hohensteinstraße/Zinkenstraße (20.03.2024)

Dietingen (ots)

Am Mittwochmittag hat sich auf der Kreuzung Hohensteinstraße/Zinkenstraße ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto ereignet. Eine 28-jährige Kia-Fahrerin war auf der Hohensteinstraße in Richtung Kastanienstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Zinkenstraße kollidierte der Kia mit einem vorfahrtsberechtigten Bus eines 22-Jährigen. Der Busfahrer versuchte noch Auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 28-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Ein infolge des starken Bremsens im Bus gestürztes 15-jähriges Mädchen verletzte sich ebenfalls. An dem Kia entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Bus schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.

