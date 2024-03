Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall verletzt (20.03.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung "Im Briel"/"Am Grießbach" am Mittwochabend verletzt worden. Ein 22-jähriger Fiat-Fahrer bog von der Straße "Im Briel" kommend auf die Straße "Am Grießbach" ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigen 50 Jahre alten Rollerfahrer. Der 50-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An dem Fiat entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Roller, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

