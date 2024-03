Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der Radolfzeller Straße (20.03.2024)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Radolfzeller Straße ereignet hat. Ein 66-Jähriger fuhr mit einem BMW hinter einem VW Caddy einer 18-Jährigen. Im Stop-and-go-Verkehr prallte der BMW in das Heck des Caddys. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

