POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Straße "Zum Alpenblick" - grünen Audi A4 angefahren und geflüchtet (19./20.03.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots) - Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung "Im Briel"/"Am Grießbach" am Mittwochabend verletzt worden. Ein 22-jähriger Fiat-Fahrer bog von der Straße "Im Briel" kommend auf die Straße "Am Grießbach" ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigen 50 Jahre alten Rollerfahrer. Der 50-Jährige stürzte in der Folge ...

