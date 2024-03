Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Terrassenanbau gerät in Brand - Nachbar rettet Senioren (20.03.2024)

Deißlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist an einem Wohnhaus in der Hölderlinstraße ein Terrassenanbau in Brand geraten. Gegen 16.30 Uhr stellte ein Nachbar weißen Rauch aus dem Bereich der Terrasse und des Wohnzimmers des Nachbargebäudes fest und rannte hinüber. Bei seinem Eintreffen stand der Anbau der Terrasse bereits in Vollbrand. Vor dem Haus traf er auf eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes, die grade Hilfe holen wollte und ihm mitteilte, dass sich die 84 und 77 Jahre alten Bewohner noch im Gebäude befanden. Daraufhin schlug der 42-Jährige kurzerhand die Scheibe des Schlafzimmerfensters ein und rettet die Senioren aus dem bereits stark verrauchten Haus. Die mit 12 Fahrzeugen und 56 Mann ausgerückte Rottweiler Wehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte den Brand zeitnah löschen. Nach erster Versorgung durch die Nachbarn brachten Rettungswagen die beiden Bewohner zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Das ebenfalls alarmierte THW war mit vier Wagen und 17 Helfern zur Unterstützung vor Ort.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von mehreren hunderttausend Euro liegen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

