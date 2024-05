POL-PDNW: E-Scooter unter Cannabiseinfluss

Grünstadt (ots) - Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Dienstag, 14.05.2024, gegen 17:20 Uhr in der Otto-Fliesen-Straße ereignete. Aufgrund zweier die Fahrbahn überschreitender Personen wartete eine 43 Jahre alte Fahrerin eines Ford Focus ordnungsgemäß vor dem Fußgängerüberweg. Eine ihr nachfolgende 33 Jahre alte ...

