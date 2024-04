Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut Bronzefigur von Friedhof gestohlen - die Polizei bitte um Hinweise - Hilden - 2404062

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht Dienstag, 16. April 2024, stahlen bisher unbekannte Täter eine Bronzestatue von einem Friedhof in Hilden. In den vergangenen Monaten kam es zu zwei weiteren, gleichgelagerten Taten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Dienstagmittag, gegen 14:30 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter des Hauptfriedhofes an der Kirchhofstraße, dass eine an einem Denkmalgrab aufgestellte Bronzefigur fehlte. Die Friedhofsleitung alarmierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Nach ersten Erkenntnissen hatten der oder die Täter, in der Zeit von Montagnachmittag, 15. April 2024, 16 Uhr, bis Dienstagmittag, die circa 120 cm große Figur in Form einer Frauenfigur, die auf einem steinernen Sessel sitzt, auf bisher unbekannte Art und Weise entwendet.

Bereits im Januar war es zum Diebstahl einer Bronzefigur auf dem Hauptfriedhof gekommen (die Polizei berichtete unter der ots-Nummer 2401119, siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5703910). Zudem entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 30. März 2024 bis 31. März 2024 eine weitere Bronzefigur von dem Friedhof an der Kirchhofstraße.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu den genannten Tatzeiten auf dem Hauptfriedhof beobachtet und kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen?

Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell