Polizei Mettmann

POL-ME: Marienskulptur von Familiengrab entwendet - die Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2401119

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 25. Januar 2024 eine Marienskulptur von einem Familiengrab auf dem Hauptfriedhof in Hilden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am 25. Januar 2024 besuchte eine 70-jährige Hildenerin ihr Familiengrab auf dem Hauptfriedhof an der Kichhofstraße in Hilden. Das Grab befindet sich circa 50 Meter entfernt vom Haupteingang an einem der dortigen Hauptwege. In den circa zwei Meter hohen und drei Meter breiten Grabstein aus Granit ist eine Marienskulptur aus Metall integriert, welche circa 180 Zentimeter groß ist.

Die Hildenerin stellte den Diebstahl der Skulptur fest, welche durch bisher unbekannte Täter abmontiert worden war. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Ob der Diebstahl der Marienfigur in Tatzusammenhang zu einem entwendeten Jesus-Korpus von einem Wegekreuz am 28. Januar 2024 in Langenfeld steht (siehe unsere Pressemitteilung vom 30.01.24 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5702836) ist unklar und derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell