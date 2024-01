Polizei Mettmann

POL-ME: Volvo V70 entwendet - die Polizei ermittelt - Velbert - 2401114

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 28. Januar 2024 bis zum 29. Januar 2024 einen 24 Jahre alten Volvo V70 in Velbert-Langenberg entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Die Nutzerin eines blauen Volvo V70 hatte ihr 24 Jahre altes Fahrzeug am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, auf der Hohlstraße in Höhe der Hausnummer 88 abgestellt. Nach eigenen Angaben ließ sie das Fahrzeug im Anschluss vermutlich unverschlossen zurück, wobei sie den Originalschlüssel im Fahrzeug vergaß. Am Montagmorgen, 29. Januar 2024, stellte sie gegen 7:30 Uhr den Diebstahl ihres Fahrzeuges, welches mit einer Städtekennung für den Kreis Borken (BOR-) versehen ist, fest.

Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der aktuelle Zeitwert des Volvo V70 wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, sowie zu aktuellen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten blauen Volvo V70 nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, jederzeit entgegen.

