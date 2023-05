Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbekannte werfen Autoräder in die Gleise

Offenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (29.05) haben Unbekannte vier Autoräder von einer Brücke am Philosophenweg in Offenburg, in die Gleise der Rheintalbahn geworfen. Die Räder wurden gegen 02:30 Uhr entdeckt und aus den Gleisen entfernt. Sie wurden von keinem Zug erfasst. Die Strecke war für 30 Minuten gesperrt, es entstanden aber keine Zugverspätungen. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

