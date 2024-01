Polizei Mettmann

POL-ME: Jesus-Korpus von Wegekreuz entwendet - Langenfeld - 2401113

Mettmann (ots)

In Langenfeld haben Unbekannte einen bronzenen Jesus-Korpus von einem Wegekreuz abgetrennt und entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Am Sonntagnachmittag (28. Januar 2024) meldete sich gegen 15:25 Uhr ein Spaziergänger telefonisch bei der Polizei. Der Mann teilte mit, dass ihm beim Spaziergang entlang der "Alten Schulstraße" im Ortsteil Reusrath in Richtung Dückeburg aufgefallen war, dass an dem dortigen Wegekreuz kurz vor der Reusrather Straße die bronzene Jesus-Figur fehlte. Laut des Zeugen sei der etwa 20 bis 30 Zentimeter große Korpus am Vortag noch an dem Kreuz befestigt gewesen.

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass die Figur augenscheinlich gewaltsam abgetrennt worden war - mutmaßlich mit einer Flex: So waren die Füße der Figur noch mit dem Eisenkreuz verbunden.

Vor Ort ergaben sich leider keine Hinweise auf verdächtige Personen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und fragt:

Wer kann etwas über den Verbleib der Figur sagen oder kennt möglicherweise den oder die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

