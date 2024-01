Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2401115

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Am Samstagvormittag, 27. Januar 2024, kam es auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums an der Höseler Straße in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 11 Uhr stellte der Fahrer eines roten Mercedes Benz B-Klasse sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums Selbeck ab. Nur wenige Minuten später, gegen 11:15 Uhr, kehrte er zum Abstellort zurück und stellte eine Beschädigung an der linken hinteren Seite fest. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem roten Mercedes Benz auf circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitag, 26. Januar 2024, kam es in Haan auf der Straße "Schallbruch" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines Seat Altea in schwarz parkte gegen 5 Uhr sein Auto mit Mettmanner Städtekennung an der oben genannten Anschrift. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrerseite sowie der hintere linke Kotflügel samt Stoßstange beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die alarmierten Beamten konnten Fremdlack auf dem beschädigten Fahrzeug feststellen und sicherten diesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Freitag, 26. Januar 2024, kam auf der Südstraße in Hilden in Höhe der Hausnummer 11 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines braunen Seat Alhambra hatte ihr Fahrzeug gegen 8 Uhr abgestellt. Als sie gegen 13:35 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kehrte, stellte sie frische Unfallspuren am linken Kotflügel sowie am Scheinwerfer fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Sonntagabend, 28. Januar 2024, bis Montagmittag, 29. Januar 2024, kam es auf dem Holzweg in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 20:30 Uhr stellte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes Benz A250 ihr Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 24 auf dem dortigen Parkstreifen ab. Am nächsten Mittag kehrte sie gegen 12:30 Uhr zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Nach dem ersten Stand polizeilicher Ermittlungen muss der Unfallverursacher den Holzweg in Fahrtrichtung Geschwister-Scholl-Straße befahren haben, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Benz kollidierte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Tatörtlichkeit. Die Polizei schätzt den an dem Mercedes Benz entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

