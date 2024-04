POL-ME: Couragierter Zeuge stellt Handtaschendieb - Ratingen - 2404061

Polizei Mettmann

Am Dienstagabend, 16. April 2024, stellte ein couragierter Zeuge einen Mann, welcher zuvor die Handtasche einer 68-Jährigen in einem Discounter in Ratingen gestohlen hatte. Da der Täter Gegenwehr leistete, konnte er anschließend unerkannt fliehen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:40 Uhr wurde ein Angestellter eines Discounters an der Düsseldorfer Straße auf einen Handtaschendieb aufmerksam gemacht, welcher zuvor einer 68-Jährigen die Tasche entwendet hatte und aus den Verkaufsräumlichkeiten geflohen war. Der couragierte Zeuge folgte dem Tatverdächtigen und konnte ihn in einer Nebenstraße stellen. Es kam zu einem Gerangel um die Handtasche, bis der Tatverdächtige das Portemonnaie entnehmen und mitsamt seiner Tatbeute unerkannt flüchten konnte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der alarmierten Einsatzkräfte konnte der Räuber um Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Der flüchtige Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 25-30 Jahre alt - circa 175-180 cm groß - blond-braunes Haar - ungepflegtes Erscheinungsbild mit auffallend ungepflegten Zähnen - bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer blauen Weste, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen - europäisches Erscheinungsbild

Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

