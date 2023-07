Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lauenburger Polizei ermittelt nach zerkratzten Fahrzeugen

Ratzeburg (ots)

04. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.06.2023 - Lauenburg

Bereits am vergangenen Freitag (30.06.2023) kam es in der Grünstraße in Lauenburg zu zahlreiche Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Der bislang entstandene Sachschaden ist nicht unerheblich.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereigneten sich die Taten in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Grünstraße. Die Polizei registrierte bis jetzt vier Taten an ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen.

Da vornehmlich die Beifahrerseiten betroffen sind, gehen die Beamten davon aus, dass der unbekannte Täter von der Gehwegseite agierte und mittels eines spitzen Gegenstandes den Lack im Vorbeigehen zerkratzte.

Die Lauenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auch weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 04153/3071-0 zu melden.

