POL-RZ: Vollsperrung nach Unfall im Starkregen

Ratzeburg (ots)

03. Juli 2023 | Kreis Stormarn - 01.07.2023 - BAB1/ Lasbeck

Am Samstagabend (01. Juli 2023) kam es auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Bad Oldesloe und dem Autobahnkreuz Bargteheide in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrbahn musste bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 20:10 Uhr ein 40-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Mercedes AMG die mittlere Fahrspur der BAB 1 in Richtung Hamburg. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bargteheide verlor der Mann bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden lettischen Sattelzug. Hierbei wurde der Tank des Sattelzuges beschädigt und es liefen größere Mengen Diesel auf die Fahrbahn. Durch den Regen verteilte sich dieser auf der gesamten Fahrbahn und lief auch in den Grünstreifen. Die Fahrbahn und die Mittelrinne der Mittelschutzplanke mussten gründlich gereinigt und der Grünstreifen ausgebaggert werden. Für die Dauer dieser Maßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Durch die Autobahnmeisterei wurde eine Ableitung an der Anschlussstelle Bad Oldesloe eingerichtet. Die Vollsperrung konnte erst am Sonntag gegen 05:00 Uhr aufgehoben werden.

Der 40-jährige Mercedes Fahrer sowie der 51-jährige lettische Kraftfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 45.000 Euro geschätzt. Die Kosten der Reinigungsarbeiten sind nicht bekannt.

