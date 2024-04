Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin ist am Mittwoch, 03. April 2024, gegen 07:45 Uhr, mit einer jungen Fahrerin eines E-Scooters zusammengestoßen. Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sie befuhr mit einem Kleinwagen, wahrscheinlich einem Fiat 500 in den Farben weiß und rot, die Thorner Straße und wollte in die Straße "Am Stadion" einfahren. Dabei hat sie die 14-jährige Delmenhorsterin übersehen, die den Radweg mit einem E-Scooter befuhr. Nach dem Unfall, durch den lediglich geringe Sachschäden entstanden, kümmerte sich die Frau um die Jugendliche und händigte ihr einen Zettel mit ihrer Telefonnummer aus. Diese Nummer ist aber unvollständig oder fehlerhaft.

Die Polizei bittet die Fahrerin des Kleinwagens, sich unter 04221/1559-0 zu melden und eine Regulierung der entstandenen Schäden zu ermöglichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell