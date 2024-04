Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfälle nach Wildwechsel in Großenkneten und Prinzhöfte

Delmenhorst (ots)

Nach Wildwechsel kam es am Dienstag, 02. April 2024, in Großenkneten und Prinzhöfte zu Verkehrsunfällen. Eine Person wurde verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 23:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Wildeshauser mit einem Kleinwagen die Amelhauser Straße von Huntlosen in Richtung Wildeshausen. Kurz hinter der Neerstedter Straße querte ein Reh die Fahrbahn. Der 49-Jährige wich mit dem Kleinwagen aus, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fast zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Delmenhorster mit einem BMW die Hauptstraße in Prinzhöfte in Richtung B213. Kurz vor der Autobahn 1 kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Tier wurde vom BMW erfasst, der anschließend noch mit der Außenschutzplanke kollidierte. Auch hier war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang nochmal Tipps zum richtigen Verhalten und rät zum vorausschauenden Fahren. Gerade beim Durchfahren von bewaldeten Gebieten und in den frühen Morgen- und Abendstunden gilt:

- Geschwindigkeit reduzieren - Bremsbereit sein

Wenn Wild auf der Fahrbahn zu sehen ist:

- Bremsen (aber auf nachfolgenden Verkehr achten) - Lenkrad festhalten und NICHT ausweichen - Fernlicht deaktivieren - Hupen - Warnblinklicht aktivieren, um den folgenden Verkehr zu warnen

ACHTUNG: Wildtiere sind meist nicht alleine unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell