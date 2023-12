POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Bad Rappenau-Fürfeld: Zeugen nach Einbruch in Garagen gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu zwei Garagen in Bad Rappenau-Fürfeld. Zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr brach der Täter oder die Täterin in die nebeneinander liegenden Garagen in der ...

