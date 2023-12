Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Fahrzeug mehrfach überschlagen - Eine Person schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Osterburken. Gegen 8 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Seat auf der Landesstraße 1095 von Osterburken in Richtung Rosenberg unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und der Seat überschlug sich mehrfach. Der 24-Jährige kam nach dem Unfall zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei in Buchen sucht Zeugen, nachdem ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in Buchen eine Straßenlaterne beschädigte und flüchtete. Zwischen letzter Woche Donnerstag, 8 Uhr, und Montag, 14 Uhr, touchierte der oder die Unbekannte vermutlich beim Ausrangieren von einem Parkplatz auf die Max-Born-Straße mit seinem Fahrzeug die Laterne und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell