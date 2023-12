Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau-Fürfeld: Zeugen nach Einbruch in Garagen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu zwei Garagen in Bad Rappenau-Fürfeld. Zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr brach der Täter oder die Täterin in die nebeneinander liegenden Garagen in der Heilbronner Straße ein und entwendete Reifen und ein Fahrrad im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Eppingen: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Eppingen wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Renault in den Kreisverkehr der Mühlbacher Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich den 63-jährigen Radfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim drauffolgenden Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro.

Eppingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Eppingen und flüchtete anschließend. Gegen 15 Uhr hatte eine 23-Jährige ihren Mini Cooper in der Bismarckstraße auf Höhe der Hausnummer 13 in Fahrtrichtung der Theodor-Storm-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Fahrertüre des Mini Coopers fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: 14-Jährige leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine 14-Jährige leistete am Dienstagabend in Heilbronn Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 21.45 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei mit, dass eine Jugendliche möglicherweise unter Alkoholeinfluss im Bereich der Südstraße und der Ludwig-Pfau-Straße unterwegs sei. Das Mädchen wurde anschließend angetroffen und nach Benachrichtigung der Mutter zum Polizeirevier Heilbronn gebracht. Dort geriet sie aus bisher unbekannten Gründen in einen psychischen Ausnahmezustand und schlug eine Polizeibeamtin. Im weiteren Verlauf biss sie einen Beamten ins Bein und beleidigte die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten. Die Jugendliche musste daher fixiert und in eine psychologische Einrichtung gebracht werden. Auf dem Weg dorthin spuckte sie einem Polizisten ins Gesicht.

Neckarsulm: Glasvordach beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der bisher unbekannte Lenker eines Lkw-Aufliegergespanns am Dienstagmorgen in Neckarsulm ein Glasdach beschädigte und flüchtet. Gegen 6 Uhr blieb der Fahrer oder die Fahrerin des Gespanns beim Abbiegen von der Weinstraße in die Bleichstraße mit dem Fahrzeug an dem Glasvordach des Eckgebäudes hängen und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Anschließend setzte sie oder er die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Gespann soll es sich um eine blaue Zugmaschine mit blauem Planenauflieger mit orangener Schrift handeln. Die Plane des Aufliegers müsste stark beschädigt sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

