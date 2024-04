Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Wohnungseinbruch +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Samstag, 30. März 2024, durch einen Wohnungseinbruch in Delmenhorst entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zwischen 18:00 und 22:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hasporter Damm, Höhe Querstraße. Die Wohnräume und eine angrenzende Praxis wurden nach Wertsachen durchsucht. Dabei wurde vor allem Bargeld entwendet.

Wer in der angegebenen Zeit verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

