Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Amfetamin und fremde Karte dabei

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.05.2024 um 12:10 Uhr wurde ein 32-Jähriger aus Neustadt in der Talstraße in 67434 Neustadt einer Personenkontrolle unterzogen. Bei diesem konnte im Verlauf der Kontrolle eine geringe Menge Amfetamin und eine Bankkarte, welche nicht ihm gehörte, aufgefunden und sichergestellt werden. Nun kommen auf den Neustadter Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG und wegen Fundunterschlagung zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

