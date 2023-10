Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Coesfeld (ots)

Betrüger haben in Havixbeck eine 95-jährige Frau mit einem Schockanruf um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Die Täter behaupteten am Telefon, dass ihr Kind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit dieses nicht ins Gefängnis müsse, könne sie eine Kaution in Form von Schmuck bezahlen. Dem kam die 95-Jährige nach. Sie überreichte diesen einem Unbekannten vor dem Haus.

Dieser konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - rund 30-35 Jahre alt - sehr schlank - 1,60 Meter - 1,70 Meter groß - dunkle kurze Haare - offenes Buntes Hemd - helle Jacke - dunkle Hose

Die Polizei fragt, wer am Freitag (20.10.23) verdächtige Beobachtungen zwischen 14.50 Uhr und 16.35 Uhr im Bereich der Haltestelle Homannsweg in der Bauerschaft Schonebeck gemacht hat? Gab es Personen oder Fahrzeuge, die sich dort länger aufhielten, gab es Taxifahrten in den Bereich? Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Außerdem rät sie:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Bei Zweifeln: Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Vergewissern Sie sich in Ihrer Verwandtschaft, ob der vorgegebene Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden hat. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Heften Sie diese an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell