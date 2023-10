Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

In Lüdinghausen sind Unfallbeteiligte nicht ihren Anschlusspflichten nachgekommen.

Einen weißen Seat Ateca beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag (21.10.23) am Ostwall zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr. Das Auto stand auf dem Ostwallparkplatz.

Vom Unfallort weg fuhr ein nicht bekannter Autofahrer an der Mühlenstraße. Zwischen 21.45 Uhr am Freitag (20.10.23) und 16.40 Uhr an Samstag (21.10.23) wurde ein weißer Tesla Model 3 beschädigt, der auf einem Parkplatz stand.

Auch an der Hans-Böckler-Straße kümmerte sich ein Unfallbeteiligter nicht um seine Anschlusspflichten. Am Samstag (21.10.23) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Golf. Zwischen 12.50 Uhr und 13.30 Uhr stand der auf dem Marktkauf-Parkplatz.

Nach einem Unfall an der Konrad-Adenauer-Straße sucht die Polizei ebenfalls einen Unfallbeteiligten. Gegen 21.55 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Selm von der Stadtfeldstraße auf den Parkplatz am Kino, um von dort zu einem Supermarkt zu fahren. Als er auf Höhe des Supermarktes die Gebäudeecke passiert hatte, fuhr ihm von links ein schwarzer Kombi in seine Fahrerseite. Der Fahrer hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist etwa 1,80 Meter groß, 85 kg schwer und von kräftigerer Figur.

In allen Fällen bittet die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell