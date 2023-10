POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße/ VW Transporter beschädigt

Coesfeld (ots) - In Lüdinghausen sind Unfallbeteiligte nicht ihren Anschlusspflichten nachgekommen. Einen weißen Seat Ateca beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag (21.10.23) am Ostwall zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr. Das Auto stand auf dem Ostwallparkplatz. Vom Unfallort weg fuhr ein nicht bekannter Autofahrer an der Mühlenstraße. Zwischen 21.45 Uhr am Freitag (20.10.23) und 16.40 Uhr an Samstag ...

mehr