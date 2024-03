Polizei Bonn

POL-BN: Straßenraub in Bonn-Beuel

Unbekannter verletzte 18-Jährige

Bonn-Beuel (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Freitag, 15.03.2024, gegen 23:00 Uhr, in Bonn-Beuel eine 18-Jährige angegriffen und verletzt haben soll.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige die junge Frau gegen 23 Uhr in der Fußgängerunterführung am Beueler Bahnhof mit Schlägen und Tritten angegriffen und von ihr die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als der Angreifer das Portemonnaie der Frau aus der Handtasche an sich genommen hatte, lief die verletzte Frau zum Bahnhofsvorplatz und bat dort einen Autofahrer um Hilfe. Er fuhr die 18-Jährige in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Zwischenzeitlich war die Polizei über das Geschehen in Kenntnis gesetzt worden. Nach einer ersten Befragung der Verletzten wurden sofort kriminalpolizeiliche Ermittlungen zum Ablauf des Tatgeschehens sowie Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Das gestohlene Portemonnaie wurde im Bereich des Tatortes aufgefunden.

Der Tatverdächtige konnte bislang nicht angetroffen werden.

Er wurde wie folgt beschrieben:

21 Jahre alt, 175-185 cm groß, Kurzhaarschnitt "Boxerschnitt", bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell