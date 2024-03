Polizei Bonn

POL-BN: Nächtliche Wohnungsentrümpelung in Bonn-Kessenich

Bonn (ots)

Gegen 01:00 Uhr in der Nacht wurden mehrere Streifenwagen der Bonner Polizei nach Bonn-Kessenich entsandt. Dortige Anwohner meldeten, dass eine Bewohnerin Gegenstände aus ihrer Wohnung im Dachgeschoss auf die Straße und den Gehweg werfen würde.

Die eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion 1 staunten nicht schlecht, als sie am Einsatzort eintrafen: sowohl der Gehweg, als auch Teile der Straße und der gesamte Zuweg zum Haus waren mit den zerstörten Überresten von Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Scherben und sogar Werkzeug übersäht. Die Frau ließ sich indes durch die Anwesenheit der Polizei nicht beirren und warf weiter Gegenstände aus den Fenstern ihrer Wohnung. Versuche, verbalen Kontakt zu der Frau aufzunehmen, scheiterten, so dass die Beamten die Wohnungstür der Frau schließlich zwangsweise öffnen mussten. Die Frau konnte nun davon abgebracht werden, weiteres Eigentum unwiderbringlich zu zerstören. Zur Reinigung des völlig verwüsteten Gehwegs und der Straße wurde der Bereitschaftsdienst von Bonn Orange hinzugerufen. Außer am Inventar der Frau kam es nicht zu Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Ob die Frau mit einer Anzeige rechnen muss, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. (TC)

