Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pressemitteilung Polizeikommissariat Stadthagen von Sa., 02.09.2023 bis So., 03.09.2023, 11.00 Uhr

Stadthagen (ots)

Fahrraddiebstähle

Am Freitag wurde zwischen 13.00 und 14.00 Uhr ein unverschlossenes Damenrad Am Viehmarkt in Stadthagen gestohlen.

Ebenfalls Freitag wurde im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr ein verschlossenes Herrenfahrrad in Sachsenhagen, Bushaltestelle entwendet.

Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses

In der Nacht zu Samstag wurden auf dem Gelände eines Autohauses in Stadthagen von einem Firmenfahrzeug beide Kennzeichen gestohlen. Bei einem weiteren Pkw wurden Elektrobauteile gestohlen.

Verkehrsunfälle

Ein Anwohner in Lauenhagen, Stadthäger Straße, hat in der Nacht zum Samstag Unfallgeräusche gehört. Am Morgen hat er dann Fahrzeugteile auf der Fahrbahn gefunden. Die eingesetzten Beamten haben dazu eine 90 Meter lange Bremsspur auf der Fahrbahn festgestellt. Ein Unfall wurde bislang nicht der Polizei gemeldet. Beschädigungen im Seitenraum konnten nicht festgestellt werden.

Am Samstagvormittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der Vornhäger Straße. Eine Verkehrsteilnehmerin musste verkehrsbedingt bremsen und der nachfolgende Verkehrsteilnehmer fuhr aus Unachtsamkeit auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

In der Nacht zum Sonntag wurde von einem Anwohner der Enzer Straße ein Verkehrsunfall gemeldet. Vor der Nr. 46 war eine Straßenlaterne umgefahren worden. Als die Beamten zum Unfallort kamen, fanden sie die zerstörte Laterne und das beschädigte Unfallfahrzeug. Der Fahrzeugführer war jedoch nicht mehr am Unfallort. Kurze Zeit später meldete sich ein alkoholisierter Mann telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er auf dem Heimweg vom Pflastertrubel ausgeraubt worden und sein Pkw auch verschwunden sei. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich bei dem Anrufer um den Unfallfahrer handelte. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht. Der Pkw wurde beschlagnahmt, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und drei Strafanzeigen werden gegen ihn gefertigt.

Am Sonntagmorgen meldet sich eine ältere Dame bei der Polizei Wunstorf und teilt mit, dass sie am Samstag um 16.30 Uhr mit ihrem Pkw am Lürßendamm in Hagenburg gegen einen schwarzen Pkw gefahren sei. Der an dem Pkw befestigte Fahrradträger sei dabei verbogen worden. Die Frau sei weggefahren und hätte dann ein schlechtes Gewissen bekommen.

Rund um den Pflastertrubel

Der diesjährige Pflastertrubel ist friedlich verlaufen. Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, da zwei Personen gegen zuvor ausgesprochene Aufenthaltsverbote verstoßen hatten. Eine Person wurde beim Rauchen eines Joints festgestellt. Bei dem Parteibüro "Die Grünen" wurde ein Ei gegen die Fensterscheibe geworfen und ein Zettel an die Scheibe geklebt.

Einbrüche

In der Nacht zu Sonntag wurde in einen Supermarkt in Niedernwöhren eingebrochen. Zur Beute konnte bislang noch nichts gesagt werden.

Ebenfalls in Niedernwöhren wurde Am Alten Forsthaus ein Verkaufsautomat aufgebrochen. Die Geldeinsätze mit Münzgeld wurden entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 500 Euro.

Illegale Müllentsorgung

Am Georgschacht wurde eine größere Menge Müllsäcke auf die Fahrbahn geworfen. Ein Anwohner teilte mit, dass die Müllsäcke dort schon einige Tage gelegen hätten und die Autofahrer drumherum gefahren seien. Der Bauhof der Stadt Stadthagen kümmerte sich um die Entsorgung. Der Verursacher ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell