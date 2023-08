Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in die IGS Rodenberg

Rodenberg (ots)

(He.) Am 31.08.2023 um 0:50 Uhr wurde die Polizei Bad Nenndorf über eine Alarmauslösung in der IGS Rodenberg informiert. Bei Eintreffen der Polizei wurden flüchtende Personen im Bereich der Schule gesehen. Bei der Absuche des Geländes, unter anderem mit Hubschrauber und Polizeihunden wurde ein Tatverdächtiger gestellt. Im Gebäude entstand hoher Sachschaden, Türen sowie Fenster wurden beschädigt und zerstört. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

