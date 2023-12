BPOLI LUD: Illegale Pyrotechnik sichergestellt

Bad Muskau (ots) - Am Mittwoch, den 20. Dezember 2023, stellten Bundespolizisten bei Kontrollen am Grenzübergang Bad Muskau verbotenes Feuerwerk sicher. Im 1. Fall führte ein 34-jähriger Deutscher in einer Plastiktüte vier "DumBum - Raketen und zehn FP3 Knaller mit sich. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er diese auf dem polnischen Markt gekauft hat. Im 2. Fall kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen ...

