BPOLI LUD: Feuerwerk in drei Fällen sichergestellt

Görlitz (ots) - Am Dienstag, den 19. Dezember 2023, nahmen Kräfte der Bundespolizei einen 24-jährigen Georgier fest. Das Amtsgericht Tiergarten hatte den Mann vor genau einem Jahr wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe in Höhe von 358,00 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) verurteilt. Da der Georgier die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, sitzt er nun seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt ab.

