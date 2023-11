Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffälliges Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, den 01.11.2023, entwendete ein unbekannter Dieb ein hochwertiges Pedelec. Dieses war an einem Zaun in der August-Bebel-Straße, in Höhe Brandenburger Straße, mit einem Schloss befestigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 24-jährige Bielefelderin hatte ihr Pedelec gegen 21:00 Uhr am Dienstag, 31.10.2023, abgeschlossen zurückgelassen. Als sie den Abstellort des Rades gegen 02:00 Uhr am Mittwoch, 01.11.2023, aufsuchte, war es bereits gestohlen.

Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein Cube Nuride Hybrid SLX 750 ALLROAD GENTS mit Flip Flop Lack.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Pedelecs beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell