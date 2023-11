POL-BI: Jugendliche mit Fahrrad gestürzt. Zeugen nach Verkehrsunfall im Südwestfeld gesucht.

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Einem Täter gelang es am Dienstag, 07.11.2023, seinem Opfer während des Gangs durch die Fußgängerzone die Geldbörse aus dem Rucksack zu entwenden. Eine 41-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 14:00 Uhr in der Fußgängerzone an der Bahnhofstraße auf. Während sie von einem Bekleidungsgeschäft, nahe der Karl-Eilers-Straße, zu einem Geschäft an der Stresemannstraße ...

