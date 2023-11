Polizei Bielefeld

POL-BI: Auf einen Kaffee mit uns

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Es ist wieder soweit, die Polizei Bielefeld lädt Sie zum zweiten Mal, diesmal am Samstag, 11.11.2023, am Niederwall zu einem Gespräch in lockerer Atmosphäre ein.

Wir wollen bei einem warmen Getränk in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit Ihnen ins Gespräch kommen. Haben Sie allgemeine Fragen zur Polizeiarbeit oder zum Polizeiberuf, möchten Sie uns Hinweise oder Sorgen mitteilen - wir als Polizei Bielefeld sind für Sie ansprechbar.

Im Rahmen der landesweiten Aktion "Coffee with a Cop" organisieren wir für Samstag, 11.11.2023, einen historischen Kaffee-Truck. Von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr bieten Kaffee-Experten auf der Verkehrsinsel am Niederwall vor dem Rathaus unterschiedliche Kaffee-, Kakao- oder Teespezialitäten an. Hier haben Sie Gelegenheit, sich mit uns zu unterhalten.

Wir haben Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen Dienststellen der Bielefelder Polizei vor Ort, die Ihnen vielfältige Tipps geben können, zum Beispiel zum Einbruchschutz oder der Verkehrssicherheit. Auch Kollegen des Verkehrsunfallaufnahmeteams sowie Motorradpolizisten freuen sich auf Gespräche mit Ihnen. Das Heißgetränk dazu spendiert die Polizei. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns und sprechen Sie uns an!

