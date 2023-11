POL-BI: "Neues vom Schnäppchenmarkt!" Sicheres Onlineshopping an Black Friday, Cyber Monday & Co.

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Mitte- Donnerstagnachmittag, 02.11.2023, wurden zwei Ladendiebe auf frischer Tat erwischt. Der Whiskey- und der Kleider-Dieb sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Ein 25-Jähriger verließ gegen 15:40 Uhr einen Supermarkt in der Gütersloher Straße und löste dabei den Diebstahlsalarm am Ausgang aus. Als eine Mitarbeiterin in den Rucksack des Mannes schauen wollte, lehnte er ...

mehr