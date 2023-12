Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Offene Geldstrafe gezahlt

Görlitz (ots)

Am Montagmorgen (18. Dezember 2023) wurde auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ein 38-jähriger Pole kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau. Der Mann wurde vom Amtsgericht Passau wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt. Da dieser diese bisher nicht beglich, erließ die Staatsanwaltschaft einen Vollstreckungshaftbefehl. Der Pole zahlte seine offene Geldstrafe in Höhe von knapp 2820,00 Euro und konnte seine Reise fortsetzen.

