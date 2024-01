Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). Am 10.01.2024 gegen 14:11 Uhr kam es in der Hildesheimer Straße in Alfeld in Höhe der Einmündung zum Walter-Gropius-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Langenholzen kommender 36-jähriger Salzhemmendorfer kollidierte dabei mit seinem Pkw mit einer 19-jährigen Alfelderin, die die Straße mit ihrem Fahrrad an der Fußgängerampel kreuzte. Die Radfahrerin wurde mittelschwer verletzt und dem Gronauer Krankenhaus zugeführt. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aus diesem Grund werden Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, gebeten, sich telefonisch unter der 05181-8073-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

