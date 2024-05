Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch + Vollsperrung nach Unfall + Katalysatoren geklaut + Mehrere E-Bikes geklaut - Polizei gibt Tipps + Unfallflucht

Gießen (ots)

Wettenberg: Einbruch

Ein Einbrecher drang am Mittwoch (22.5.) in ein Einfamilienhaus in Krofdorf-Gleiberg ein. Der Unbekannte hebelte zwischen 13.25 Uhr und 17.45 Uhr ein Kellerfenster des Hauses im Gleibachweg auf und gelangte so ins Innere. Er durchsuchte mehrere Räume und erbeutete Schmuck und Kleidung.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

B3/Staufenberg: Vollsperrung nach Unfall

Etwa 45 Minuten musste die Bundesstraße 3 am Mittwoch (22.5.) zwischen Staufenberg und Frohnhausen gesperrt werden. Grund dafür war ein Unfall, bei dem ein 33-Jähriger verletzt wurde. Der Mann aus dem Landkreis Gießen fuhr mit seinem Ford auf der Bundesstraße in Richtung Marburg. Gegen 19.30 Uhr überholte er kurz vor Frohnhausen mehrere Fahrzeuge und wechselte danach vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über den Standstreifen. Der Ford überschlug sich dabei und blieb schließlich im Graben neben der Fahrbahn liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Warum der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Rettungsdienst brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Vollsperrung konnte gegen 20.15 Uhr aufgehoben werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Katalysatoren geklaut

Diebe waren im Stadtgebiet auf Katalysatoren aus. Im Lichtenauer Weg klauten sie zwischen Dienstagabend (21.5.) und Mittwochnachmittag den Kat eines geparkten Opels.

In der Grünberger Straße, in Höhe der Hausnummer 78, schlug ein Unbekannter ebenfalls an einem Opel zu. Hier wurde irgendwann im Zeitraum 14.5. bis 21.5. der Kat abmontiert.

Die Polizei sucht zu beiden Fällen Zeugen: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Grünberg/Reiskirchen/Hungen/Lich: Mehrere E-Bikes geklaut - Polizei gibt Tipps

Mehrere Zehntausend Euro Schaden entstanden seit Anfang Mai bei Diebstählen von hochwertigen und daher auch hochpreisigen Elektrofahrrädern im östlichen Landkreis. So schlugen Diebe u.a. in Grünberg, Reiskirchen, Hungen und Lich zu. Sie klauten insgesamt zehn Zweiräder aus Garagen, Abstellräumen und Gartenhütten. Teilweise gelangten die Diebe ohne größeren Aufwand an ihre Beute, da nicht alle Räume abschlossen waren.

Auf der privaten Überwachungskamera eines Anwohners in der Grünberger Erich-Carl-Arabin-Straße wurden am 22.5. gegen 2 Uhr zwei Personen aufgezeichnet, die maskiert versuchten, eine Gartenhütte aufzubrechen. Die Polizei schließt nicht aus, dass auch hier nach Fahrrädern gesucht wurde. Der Versuch misslang, die Unbekannten, die lange Kleidung und Handschuhe trugen, entkamen unbemerkt.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät Ihnen die Polizei:

- Kellertüren und Nebeneingänge sollten der Widerstandsfähigkeit der Haustür in nichts nachstehen. - Fahrräder immer fest angeschlossen (nicht nur abgeschlossen) abstellen. Dies gilt auch zu Hause, in der Garage, im Keller, im Abstellraum usw. - Im Außenbereich bieten sich dafür feste Gegenstände, Zäune und gut konzipierte Fahrradständer an. Es ist darauf zu achten, dass diese Gegenstände nicht einfach aus der Verankerung zu lösen sind oder anderweitig gelockert werden können. - In Garagen, Keller- und Abstellräumen bieten sich im Boden oder in der Wand festverschraubte Metallösen oder Ringe an. Diese gibt es mittlerweile auch, extra für diesen Zweck konzipiert, von Herstellern von Fahrradschlössern. - Die Räumlichkeiten an sich sollten ebenfalls immer zusätzlich verschlossen sein. - Als Schlösser werden hochwertige Produkte aus dem Fahrradzubehörhandel empfohlen. Einfache Ketten mit Vorhangschlössern reichen nicht, da sie mit einem handelsüblichen Bolzenschneider oder anderem technischen Gerät in Sekundenschnelle geknackt werden können. - Zusätzlich wird empfohlen, teure Teile (Akku, Display, wenn bauartbedingt möglich) zu entfernen. - Zusätzlich bietet sich die Fahrradcodierung als zusätzliche Schutzmaßnahme an, da codierte Fahrräder, ohne die dazugehörigen Unterlagen, schwer wieder zu verkaufen und damit unattraktiver zu klauen sind. - Wichtig ist auch, dass zum Fahrrad gehörige Unterlagen (Rechnung, Fahrradpass usw.) greifbar sind, damit die Polizei im Falle eines Diebstahls das Fahrrad zeitnah zur Fahndung ausschreiben kann.

Lollar: BMW angefahren

Etwa 4.000 Euro wird die Reparatur eines BMWs kosten, der innerhalb nur 15 Minuten in Lollar beschädigt wurde. Der blaue 3er stand am Dienstag (21.5.) gegen 16.30 Uhr am Fahrbahnrand der Marburger Straße, in Höhe der Hausnummer 52, geparkt.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in die Fahrerseite des BMWs und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Skoda beschädigt

In der Tiefgarage des katholischen Krankenhauses in der Wilhelmstraße beschädigte ein Unbekannter am Mittwoch (22.5.) einen geparkten Skoda. Der verursachte Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 9.45 Uhr und 11.45 Uhr.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Wettenberg: Unfallflucht

In Krofdorf-Gleiberg fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Polo und flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Der grüne VW stand in der Wiesenstraße am Fahrbahnrand. Die Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag (21.5.), 23 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

