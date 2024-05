Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit Schlangenlinien von Bosseborn nach Höxter - Weitere Geschädigte gesucht

Am Dienstag, 14. Mai, kam es auf der K 18 zwischen Bosseborn und Höxter zu mehreren gefährlichen Situationen. Ein betrunkener Pkw-Fahrer fuhr mit Schlangenlinien, zum Teil in den Gegenverkehr. Nur durch gute Reaktionen des Gegenverkehrs konnte ein Unfall verhindert werden. Diese werden nun gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter zu melden.

Gegen 11 Uhr fuhr ein 57-Jähriger aus Oerel mit einem grauen Mercedes von Bosseborn in Richtung Höxter. Dabei geriet er öfters auf die Gegenfahrbahn und gefährdete den Gegenverkehr. Nur durch Ausweichmanöver des Gegenverkehrs konnten Unfälle verhindert werden. Auf der Fürstenberger Straße in Höxter konnte der Mercedes durch die Beamten kontrolliert werden. Nachdem er sich weigerte das Fahrzeug selbst zu verlassen, forderten die Beamten Unterstützungskräfte an. Mit mehreren Beamten gelang es den uneinsichtigen Fahrzeugführer aus seinem Pkw zu begleiten. Aufgrund seiner Alkoholisierung entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Einen Führerschien konnten die Beamten nicht sicherstellen. Der 57-Jährige hatte bereits zwei Tage vorher seinen Führerschein abgegeben, da er unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursachte. Gegen den Fahrer läuft nun ein Strafverfahren. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter bittet die Verkehrsteilnehmer, die dem Mercedes auf der K 18 entgegengekommen sind, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./Rek

