Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallzeugin soll sich melden

Nieheim (ots)

Bereits am Freitag, 3. Mai, kam es in Nieheim auf der Schäferstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17 Uhr beobachtete eine Kundin eines Blumenladens den Unfall. Anschließend notierte sie das Kennzeichen des flüchtigen Pkw auf einen Zettel und befestigte diesen an dem beschädigten Ford. Diese Zeugin wird gebeten, sich telefonisch bei der Kreispolizeibehörde Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden.

