POL-HX: Vorfahrt missachtet - eine Person verletzt

Nieheim (ots) - Aufmerksame Nachbarn haben in einem Ortsteil von Nieheim eine Geldübergabe an Betrüger verhindert. Die vierköpfige Betrügergruppe flüchtete in einem Auto, konnte wenig später aber von der Polizei aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der Betrugsversuch, der sich am Freitag, 10. Mai, ereignet hat, begann gegen 21 Uhr, als eine 84-Jährige in einem Ortsteil von Nieheim einen Telefonanruf von ...

