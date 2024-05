Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pedelec-Fahrerin übersehen

Höxter (ots)

In der Hansastraße in Höxter-Albaxen kam es am Dienstag, 14. Mai, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pedelec. Gegen 6.30 Uhr war eine 23-Jährige aus Höxter mit ihrem Pedelec auf der Hansastraße in Richtung der B 64 unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 32-Jähriger aus Holzminden mit einem Lkw aus einer Einfahrt auf die Hansastraße. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 32-Jährige die Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich die 23-Jährige leicht und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 2.150 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell