POL-GI: Einbruch in Vereinsheim + Kind leicht verletzt + Radlader geklaut + Unfallflucht

Gießen (ots)

Biebertal: Einbruch in Vereinsheim

In Vetzberg brach ein Unbekannter die Tür zu einem Lagerraum des SG Grün-Weiß Vetzberg e.V. in der Straße Am Sportplatz auf. Dazu schlug er eine Glasscheibe der Tür ein. Er klaute mehrere Sonnenschirme und Tische im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend entkam er unbemerkt. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag (17.5.) und Dienstagabend.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kind leicht verletzt

Am Donnerstag (23.5.) fuhr ein 14-Jähriger auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Philosophenstraße in Höhe der Hausnummer 24. Gegen 15.15 Uhr touchierte ein rotes Auto das Fahrrad des Jugendlichen, woraufhin er stürzte. Der 14-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Das rote Auto, das ein Münchener Kennzeichen gehabt haben soll, fuhr einfach in Richtung der Gießener Straße davon, ohne sich um den Unfall und den Jungen zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen, roten Fahrzeug mit M-Kennzeichen geben? Wer kann Angaben zu dessen Fahrer machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Radlader geklaut

In der Ludwigstraße klauten drei bislang Unbekannte am Mittwoch (22.5.) einen Radlader. Zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr begaben sich die Drei zu dem Radlader, der in Höhe der Hausnummer 26 stand. Auf unbekannte Weise starteten sie den pinkfarbenen Radlader und fuhren in Richtung der Bleichstraße davon. Teilweise saßen zwei der Unbekannten dabei in der Schaufel des Radladers.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer kann Angaben zu den drei unbekannten, männlichen Dieben machen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Radladers geben?

Zeugen richten Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht

In der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg geriet den Angaben eines BMW-Fahrers zufolge ein Pkw auf die Gegenfahrbahn. Das nicht näher beschriebene Auto fuhr gegen 17.15 Uhr aus Richtung Gießen kommend nach Pohlheim. Der Fahrer des BMWs wich dem entgegenkommenden Auto aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und krachte dabei in eine Leitplanke. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum unbekannten Verursacher machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

