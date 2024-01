Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Einbrüche in Fahrradgeschäfte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf den 05.01.2024 ereigneten sich in Freiburg mehrere Einbrüche in unterschiedliche Fahrradgeschäfte.

Vermutlich gegen 3.45 Uhr wurde eine Scheibe eines Radgeschäftes in der Engesserstraße eingeworfen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch die unbekannten Täter zwei E-Bikes entwendet.

In derselben Nacht brachen Unbekannte in der Bötzinger Straße in ein Radgeschäft ein. Auch hier entwendeten die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand ein hochwertiges E-Bike.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich in derselben Nacht in einem weiteren Radgeschäft in der Bötzinger Straße. Hier wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 bei der Polizei zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell