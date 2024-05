Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Bei Streit mit Messer gedroht + Unfallflucht

Gießen (ots)

Gießen: Bei Streit mit Messer gedroht

In der Marburger Straße kam es am Montagabend (27.5.) zu einem Streit zwischen einer Fahrradfahrerin, die zusammen mit einem weiteren einem Fahrradfahrer unterwegs war und einem unbekannten Mann. Gegen 21.40 Uhr stand der Mann im Bereich eines Fahrradwegs in Höhe der Hausnummer 143. Daraufhin angesprochen entwickelte sich eine Diskussion zwischen den drei Personen. Im Laufe dieser hielt der Unbekannte ein Messer in der Hand und drohte damit. Die Bedrohten verständigten die Polizei, vor Eintreffen entfernte sich der Unbekannte. Es wurde niemand verletzt.

Der Unbekannte war ca. 25-30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er hat eine schlanke Statur und dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Hose und einem dunklen T-Shirt, zudem trug er einen Rucksack bei sich. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Biebertal: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Rodheim-Bieber beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag (24.5.) einen geparkten Opel. Der Fahrer parkte gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Gießener Straße, als er nur zehn Minuten später zu seinem grauen Insignia zurückkam, musste er einen Schaden an der vorderen Stoßstange feststellen. Der Unbekannte hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Zeugenhinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

