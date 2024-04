Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffiti-Schmierereien

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen Schriftzüge an einen Lagercontainer in der Straße "Am Bahnhof" in Eisfeld mit blauer und roter Sprühfarbe. Weiterhin fand sich der gleiche Schriftzug an einem Wegweiser sowie an mehreren Objekten des Busbahnhofs. Montagmorgen (15.04.2024) meldete eine Zeugin ebenfalls ein ähnliches Graffiti mit blauer und roter Sprühfarbe an der Fassade eines Einkaufsmarktes in der Straße "Weihbach". Ein Zusammenhang der Sachbeschädigungen wird geprüft. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden liegen noch keine Angaben vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

