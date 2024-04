LPI-SHL: Brand in Kleingarten

Herpf (ots) - Sonntagmittag fuhr ein 72-jähriger Autofahrer auf der Straße "An der Holln" in Herpf. Beim links Abbiegen in Richtung Dreißigacker übersah der Mann einen von links kommenden und bevorrechtigten Seat-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr