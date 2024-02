POL-MFR: (153) Zeugenaufruf nach Einbruch in Kfz-Werkstatt

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (09.02.2024) trat ein 34-jähriger Mann in Nürnberg gleich mehrmals mit einem Messer bewaffnet in Erscheinung. Beamte nahmen ihn fest und brachten ihn in einer Fachklinik unter. Gegen 17:15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Mann ein, der mit einem großen Messer aus einer Spielothek am Kirchenweg ...

mehr