Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz, des Polizeipräsidiums Ravensburg und des LKA - Schusswaffengebrauch bei polizeilichem Einsatz in Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee

Stuttgart (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am 4. April 2024, kam es in Uhldingen-Mühlhofen, gegen 9:40 Uhr, zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, in dessen Verlauf ein 28-jähriger Mann verletzt wurde.

Bei der Polizei gingen zuvor mehrere Notrufe ein, bei denen mitgeteilt wurde, dass mehrere Passanten von einem Mann mit einem Messer bedroht werden und dieser in deren Richtung Stichbewegungen machen würde.

Die erste ankommende Streife traf auf einen Mann, der ein Messer in der Hand hielt und die Beamten bedrohte. Alle Versuche den Mann dazu zu bewegen das Messer wegzuwerfen blieben erfolglos. Auch mehrere Warnschüsse beeindruckten den Mann nicht. Als der Tatverdächtige auf die Beamten losging, verletzten diese ihn durch einen Schuss. Der Verletzte leistete weiterhin heftigen Widerstand.

Um eine weitere Eskalation der Lage und eine Gefährdung anderer Menschen zu vermeiden, wurde zunächst von dem Tatverdächtigen abgelassen, der sich auf die Terrasse eines angrenzenden Wohnhauses zurückzog. Bis er durch herbeigezogenen Spezialkräfte der Polizei endgültig festgenommen wurde, skandierte er lautstark Beleidigungen und machte diskriminierende Gesten.

Nach der Festnahme und der sofort durchgeführten Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht, wo er operiert wurde. Es besteht keine Lebensgefahr.

Ersten Ermittlungen zufolge zog sich eine Person bei der Flucht vor dem Angreifer leichte Verletzungen zu. Weitere verletzte Opfer sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht bekannt.

In Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Konstanz führt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ravensburg die Ermittlungen.

Über diese Mitteilung hinausgehende Auskünfte können im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

